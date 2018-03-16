Олег Знарок: "Тяжелая все равно была игра с "Локомотивом"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Локомотивом" (4:0) в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина отметил, что подопечным повезло больше.
– Тяжелая все равно была игра. Команда соперника билась. Нам сегодня повезло больше. Неплохо сыграл вратарь. Неплохо сыграли в меньшинстве.
– Увидим ли мы Хафизуллина?
– Наверное, увидите. Сегодня опять же бессонная ночь будет. Будем решать.
– Появится ли в составе Прохоркин в этой серии?
– Появится, конечно. (Игорь ЕРОНКО)
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