Олег Знарок: "Тяжелая все равно была игра с "Локомотивом"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Локомотивом" (4:0) в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина отметил, что подопечным повезло больше.

– Тяжелая все равно была игра. Команда соперника билась. Нам сегодня повезло больше. Неплохо сыграл вратарь. Неплохо сыграли в меньшинстве.

– Увидим ли мы Хафизуллина?

– Наверное, увидите. Сегодня опять же бессонная ночь будет. Будем решать.

– Появится ли в составе Прохоркин в этой серии?

– Появится, конечно. (Игорь ЕРОНКО)