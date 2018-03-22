Олег Знарок: "Тяжелая серия с "Локомотивом" – хотелось бы подтянуть большинство"

Главный тренер СКА Олег Знарок после пятой игры серии с "Локомотивом" (3:1) рассказал о том, что армейцам было очень непросто обыграть ярославцев. Напомним, питерцы выиграли серию со счетом 4-1.

– Очень тяжелая серия получись у нас с "Локомотивом". Соперник хорошо подготовился, у них здорово молодежь играла, вратарь действовал неплохо. У нас было много моментов. Готовимся к следующему раунду, – заявил Знарок.

– Будете что-то менять после этой серии?

– Мы играли в свой хоккей, что-то получается, что-то – нет. Хотелось бы подтянуть большинство. Это основной фактор победы. (Игорь НОВИКОВ)