Олег Знарок: "Тяжелая победа для СКА. "Барыс" нас даже перебросал"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Барысом" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игрокам непросто далась победа в этой встрече. Напомним, что армейцы одержали 15-ю победу кряду со старта турнира.

– Хорошая была игра, тяжелая для нас, – сказал Знарок. – Хорошо, что сделали результат практически за два периода. Соперник нас даже перебросал, а так, конечно, доволен победой. Двигаемся дальше, спасибо.

– После крупной победы над "Югрой" сложно ли было настраивать команду на матч с "Барысом"?

– Здесь не в этом дело, настраивать на каждую игру тяжело, а не только на "Барыс".

– Вернулся в строй Ярно Коскиранта, как он вам в игре? Когда увидим Егора Яковлева?

– Егор еще не тренируется, а Коскиранта сегодня отыграл неплохо, был готов.