23:15 11 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "Тихонов играет важную роль в СКА"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Витязем" (4:0) отметил, что нападающий Виктор Тихонов приносит пользу команде, несмотря на низкую результативность. По словам специалиста, игрок "закрывает" все меньшинство.

– Тихонов выполняет свои функции, пока они у него вот такие, – приводит официальный сайт "Витязя" слова Знарка. – Если будет забивать, значит, будет еще лучше для команды. А так, он играет важную роль, играет на команду, все меньшинство у нас закрывает.

 

Дополнительная информация

http://www.hcvityaz.ru/news.php?full=6461

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