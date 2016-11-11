Олег Знарок: "Тихонов играет важную роль в СКА"

Главный тренер СКА Олег Знарок после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Витязем" (4:0) отметил, что нападающий Виктор Тихонов приносит пользу команде, несмотря на низкую результативность. По словам специалиста, игрок "закрывает" все меньшинство.

– Тихонов выполняет свои функции, пока они у него вот такие, – приводит официальный сайт "Витязя" слова Знарка. – Если будет забивать, значит, будет еще лучше для команды. А так, он играет важную роль, играет на команду, все меньшинство у нас закрывает.