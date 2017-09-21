Олег Знарок: "СКА провалил первый период"

Главный тренер СКА Олег Знарок остался недоволен игрок своей команды в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:1). По его мнению, команда одержала победу благодаря тому, что у нее было больше сил, чем у соперника.

Отметим, что после первого периода счет был 2:1 в пользу СКА. В этой встрече команда Знарка установила рекорд КХЛ по числу побед подряд на старте сезона.

- У нас было худшее начало, первый период провалили. Потом вроде бы поймали свою игру. Вовремя забили и довели матч до победы.

- СКА особенно сильно давил в последние 10 минут встречи. С чем это связано?

- У нас было больше сил, мы были более подготовлены, потому и давили. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Чертова дюжина побед. Хоть кто-то сможет обыграть СКА?