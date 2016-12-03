Олег Знарок: "СКА пришлось тяжело в игре против "Амура"

Главный тренер СКА Олег Знарок после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (2:1) отметил, что игра далась команде непросто. По словам специалиста, отсутствие в составе Павла Дацюка и Вячеслава Войнова связано с решением тренерского штаба дать игрокам отдохнуть в преддверии непростых встреч.

– Тяжелая игра, довольны, что взяли 3 очка, – приводит официальный сайт "Амура" слова Знарка. – Готовимся к следующей игре.

– С чем связано отсутствие Дацюка и Войнова?

– Просто дали игрокам отдохнуть. Сложный выезд плюс ко всему дома предстоит две сложные игры, а затем Кубок Первого канала.