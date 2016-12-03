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Олег Знарок: "СКА пришлось тяжело в игре против "Амура"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (2:1) отметил, что игра далась команде непросто. По словам специалиста, отсутствие в составе Павла Дацюка и Вячеслава Войнова связано с решением тренерского штаба дать игрокам отдохнуть в преддверии непростых встреч.

– Тяжелая игра, довольны, что взяли 3 очка, – приводит официальный сайт "Амура" слова Знарка. – Готовимся к следующей игре.

– С чем связано отсутствие Дацюка и Войнова?

– Просто дали игрокам отдохнуть. Сложный выезд плюс ко всему дома предстоит две сложные игры, а затем Кубок Первого канала.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/comeback-leader.html

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