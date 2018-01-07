Олег Знарок: "СКА неважно провел первый период в матче с "Ладой"

Главный тренер СКА Олег Знарок был немногословен на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (5:0). При этом специалист отметил, что команда неважно провела первый период.

"Неважно провели первый период. Во втором забили две шайбы в большинстве и довели матч до победы", – приводит пресс-служба тольяттинцев слова Знарка.

Напомним, что благодаря победе в этой встрече СКА набрал 120 очков в этом регулярном чемпионате КХЛ. С учетом поражения "Йокерита" в домашнем матче с магнитогорским "Металлургом" (1:2 ОТ) армейцы стали победителями дивизиона Боброва.

СКА выиграл дивизион Боброва