22:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "СКА не полностью отошел от нагрузок после перерыва"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Витязем" (4:0) отметил, что в первом периоде соперник несколько раз простил его команду. По словам специалиста, игроки СКА не до конца отошли от нагрузок после перерыва в чемпионате.

– Сложная игра, – приводит "Р-Спорт" слова Знарка. – В первом периоде нас простили, игра по-другому сложилась бы при другом счете. Мы не полностью отошли от нагрузок, которые провели в паузе. Будем надеяться, что все придут в форму.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161111/1112127383.html

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