Олег Знарок: "СКА не полностью отошел от нагрузок после перерыва"

Главный тренер СКА Олег Знарок после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Витязем" (4:0) отметил, что в первом периоде соперник несколько раз простил его команду. По словам специалиста, игроки СКА не до конца отошли от нагрузок после перерыва в чемпионате.

– Сложная игра, – приводит "Р-Спорт" слова Знарка. – В первом периоде нас простили, игра по-другому сложилась бы при другом счете. Мы не полностью отошли от нагрузок, которые провели в паузе. Будем надеяться, что все придут в форму.