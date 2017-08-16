Олег Знарок: "СКА не был готов к такой быстрой игре Канады"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над сборной Канады (3:0) в матче предсезонного турнира имени Пучкова отметил, что это был самый серьезный соперник армейцев на предсезонке. Специалист считает, что его подопечным было тяжело.

– До третьего периода СКА почти в два раза уступал по броскам в створ. Чем вы это объясните?

– Да ничем, – сказал Знарок. – Система у них такая, они бросают со всех позиций. Получается, что у нас эффективных бросков-то побольше было, вот и все. Можно бросить три раза и не попасть. А можно один – и попасть.

– По уровню самоотдачи – самый серьезный соперник на предсезонке?

– Да, конечно. Самый серьезный. Какие бы канадцы ни были, они неплохо играли. Нам пришлось тяжело. Мы, правда, под нагрузками, но довольны победой.

– Что вы изменили, чтобы преодолевать среднюю зону, потому что в первые полтора периода с этим были большие проблемы?

– Мы не были готовы к такой быстрой игре. Как только мы подготовились, отыграв первый период, Все пошло. (Игорь ЕРОНКО)