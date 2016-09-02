Олег Знарок: "СКА – не базовый клуб сборной России"

Главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок не считает петербургский клуб базовым для национальной команды. Также он отметил, что соскучился по клубной работе.

– Тренер всегда должен совершенствоваться и учиться, – цитирует пресс-служба КХЛ Знарка. – Да, у каждого тренера есть определенная система, которой он придерживается, но она нуждается в постоянной корректировке. Соскучился по ежедневной практической работе.

– Идея базового клуба сборной верна?

– СКА – не базовый клуб сборной. В сборной играют исключительно лучшие на данный момент, и наш штаб постоянно работает над тем, чтобы приглашать действительно самых достойных в текущей ситуации.

– В СКА тренерам работать особенно непросто. Стоит посмотреть на статистику. Вы – его 10-й главный тренер за 8-летнюю историю КХЛ. Не чувствуете себя человеком, сидящим на пороховой бочке?

– Тренер любой команды всегда находится под давлением. Надо не отвлекать себя мыслями об этом, а просто стараться сделать свою работу как можно лучше.