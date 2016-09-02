11:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "СКА – не базовый клуб сборной России"

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Главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок не считает петербургский клуб базовым для национальной команды. Также он отметил, что соскучился по клубной работе.

– Тренер всегда должен совершенствоваться и учиться, – цитирует пресс-служба КХЛ Знарка. – Да, у каждого тренера есть определенная система, которой он придерживается, но она нуждается в постоянной корректировке. Соскучился по ежедневной практической работе.

– Идея базового клуба сборной верна?

– СКА – не базовый клуб сборной. В сборной играют исключительно лучшие на данный момент, и наш штаб постоянно работает над тем, чтобы приглашать действительно самых достойных в текущей ситуации.

– В СКА тренерам работать особенно непросто. Стоит посмотреть на статистику. Вы – его 10-й главный тренер за 8-летнюю историю КХЛ. Не чувствуете себя человеком, сидящим на пороховой бочке?

– Тренер любой команды всегда находится под давлением. Надо не отвлекать себя мыслями об этом, а просто стараться сделать свою работу как можно лучше.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/02/317513.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

Ну теперь точно КГ возьмут.

11:48

Урфин Джюс

Правильно сказал! СКА - совсем не базовый клуб сборной.. Скорее наоборот.

11:45

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