Олег Знарок: "СКА делал неоправданные ошибки, просто "Югра" этим не воспользовалась"

Главный тренер СКА Олег Знарок после разгромной победы над "Югрой" (9:1) отметил, что, несмотря на счет, встреча была непростой. Специалист считает, что соперник просто не воспользовался ошибками армейцев.

– Тем, кто игру не смотрел, может показаться, что эта победа нам далась легко, так как счет разгромный – 1:9, – цитирует официальный сайт "Югры" Знарка. – Игра могла сложиться в другую сторону. Мы делали неоправданные ошибки, особенно в обороне. Просто соперник этим не воспользовался. Повторюсь, все могло сложиться по-другому.