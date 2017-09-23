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19:31 | Хоккей — КХЛ

Олег Знарок: "СКА делал неоправданные ошибки, просто "Югра" этим не воспользовалась"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после разгромной победы над "Югрой" (9:1) отметил, что, несмотря на счет, встреча была непростой. Специалист считает, что соперник просто не воспользовался ошибками армейцев.

– Тем, кто игру не смотрел, может показаться, что эта победа нам далась легко, так как счет разгромный – 1:9, – цитирует официальный сайт "Югры" Знарка. – Игра могла сложиться в другую сторону. Мы делали неоправданные ошибки, особенно в обороне. Просто соперник этим не воспользовался. Повторюсь, все могло сложиться по-другому.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2568

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

НЕ СМЕШИ НАРДОС всегда в передиве пока в плей офф не остановят.................

20:01