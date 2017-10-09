Олег Знарок: "Шипачев заиграет в НХЛ"

Главный тренер СКА Олег Знарок сообщил о том, что следит за ситуацией с нападающим "Вегаса" Вадимом Шипачевым, который ранее выступал за невских армейцев.

Специалист не сомневается, что форвард сумеет проявить себя в НХЛ. На данный момент россиянин находится в расположении фарм-клуба "Голден Найтс".

– Следите за ситуацией с Шипачевым? Есть ли вероятность, что он может вернуться? – вопрос Знарку.

– Естественно, слежу. За всеми слежу. Ситуация непростая. Сначала сказали, что это технический момент. Но, в принципе, так и есть. До конца я не разобрался. Ребята созваниваются с ним, у них больше информации. Но я думаю, что у него все в порядке будет. Он заиграет там и покажет свою игру. (Игорь ЕРОНКО)

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