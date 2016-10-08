Олег Знарок: "Шестеркин молодец, но за рекордами я не слежу"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Йокеритом" (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его радует результативность всех четырех звеньев. Наставник добавил, что ему непросто определять состав на матчи, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Большинство у нас давно не работает – ответил Знарок на реплику Ялонена о хорошей игре "Йокерита" в меньшинстве. – Остается надеяться на будущее. Хорошо, что забиваем в равных составах. Тяжело проводить игры через день. Готовимся к следующему матчу.

– Насколько радует тот факт, что команда вас понимает? Забивают все 4 пятерки.

– Так и должно быть в хорошей команде. Это, конечно, радует. Должен быть коллектив, мы создаем его с каждым шагом. Мы готовимся к плей-офф.

– Как прокомментируете игру Шестеркина?

– А что тут комментировать? Он молодец!

– Он установил клубный рекорд.

– Я за рекордами не слежу.

– Не рановато ли СКА набрал такой ход?

– Мы плодотворно потрудились летом. Есть глубина состава. Проблема только в том, что все хотят играть. Очень трудно определять состав, все горят желанием. А так все в порядке.