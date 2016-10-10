Олег Знарок: "Шестеркин? Меня не волнуют эти рекорды"

Главный тренер СКА Олег Знарок выразил разочарование игрой подопечных в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (6:2). При этом специалист признал, что, учитывая разницу в счете, команде было сложно настроиться на концовку поединка, передает из Санкт-Петебурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Неплохо первый период. Наконец-то несколько шайб забили в большинстве, чего давно с нами не случалось, – начал Знарок. – Но сильно радоваться пока нечему – впереди много работы.

– Отражает ли счет разницу в классе команд?

– (Улыбаясь, отвечает точно так же как его коллега по минскому "Динамо" Крейг Вудкрофт). Думаю, нет.

– СКА в третьем периоде успокоился из-за того, что крупно вел в счете, или такой была установка?

– Такой установки точно не было. Играть третий период подобным образом не имеем права. Но счет действительно говорил сам за себя – перестроиться было сложно, вот попали под тягомотину игры минского "Динамо".

– Что можете сказать по поводу прервавшейся "сухой" серии Шестеркина?

– Ничего не могу сказать по этому поводу. Скажу еще раз – меня не волнуют эти рекорды. Главное, чтобы он в рамке стоял. Будет стоять – будет играть.