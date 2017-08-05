16:42 5 августа | Хоккей — КХЛ

Олег Знарок: "Сделаем все, чтобы Барабанов выдал лучшую игру до конца февраля"


Главный тренер СКА Олег Знарок признал, что у его команды не все получилось в матче предсезонного турнира в Сочи против "Куньлуня". По словам специалиста, игра Виктора Тихонова в звене с Никитой Гусевым и Максимом Карповым дала повод для размышлений.

– Первая игра. Для нас она вторая. Сыграли с "Йокеритом" в Финляндии еще, – начал Знарок. – Предсезонная подготовка, естественно, идет после тяжелых нагрузок. Что-то получилось, что-то – нет. В любом случае, играли на победу, хорошо, что победили.

– Насколько довольны действиями тройки Тихонова (Гусев – Тихонов – Карпов), и стоит ли ожидать, что в новом сезоне эти игроки будут выходить именно в таком сочетании?

– Неплохо сыграли. Были моменты – нужно было забивать. Там в центре наигрывался до этого Прохоркин, но, к сожалению, получил травму. В силу обстоятельств Тихонов там сыграл и сыграл неплохо. Сейчас есть повод для размышлений.

– Барабанов сегодня сделал покер, прошлый сезон тоже начал ударно, но к концовке пережил спад. Сможет ли он выдержать подобный уровень на протяжении всего нового сезона?

– Вы у меня спрашиваете?

– Так вам должно быть виднее.

(Смеется) Мы сделаем все возможное, чтобы он выдал наилучшую свою игру хотя бы до конца февраля. (Игорь ЕРОНКО)

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