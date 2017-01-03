Олег Знарок: "Самый большой минус СКА - игра в обороне"

Главный тренер СКА Олег Знарок после поражения от минского "Динамо" (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачного результата стала плохая игра в обороне, а также рассказал, почему после пятой шайбы не был заменен Микко Коскинен. Петербургский клуб идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, минчане – на 5-й строчке.

– К сожалению, мы проиграли сегодняшний матч, – цитирует сайт "Динамо" Знарка. – Вы спросите, что мешало нам играть в первых двух периодах, как в третьем? Наверное, мы долго вкатывались в игру. Очень плохо сыграли в обороне. Это, наверное, самый большой минус, который у нас сегодня был. Два первых матча мы проиграли из-за стечения обстоятельств. Там были наши ошибки, в принципе, мы должны были обыгрывать и Казань, и "Локомотив". Сегодня тоже могли вытащить игру. Ничего страшного, готовимся к следующему матчу. Я сейчас вспоминаю пресс-конференции на чемпионате мира в 2014 в этом же зале. Очень приятно, конечно.

Сегодня мы, наверное, долго вкатывались. Мы провели перед этим матчем всего одну тренировку. У нас голкипера выбирает тренер по вратарям. Я ему доверяю на сто процентов. Если не поменяли, значит так оно и должно было быть.