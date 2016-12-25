20:16 25 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "С "Нефтехимиком" сыграли лучше, чем с "Ладой"

0
0
0

Главный тренер СКА Олег Знарок заявил, что победа над "Нефтехимиком" (4:0) в регулярном чемпионате КХЛ далась его команде непросто. Специалист отметил характер подопечных Андрея Назарова.

– Сегодня у нас игра была получше, чем с Тольятти, лучше движение, – цитирует пресс-служба "Нефтехимика" Знарка. – Рады, что выиграли, тяжело было, конечно, "Нефтехимик" – хорошая команда, боевая.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov:-hromaet-realizatsiya-momentov-51217/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ