Олег Знарок: "С "Нефтехимиком" сыграли лучше, чем с "Ладой"

Главный тренер СКА Олег Знарок заявил, что победа над "Нефтехимиком" (4:0) в регулярном чемпионате КХЛ далась его команде непросто. Специалист отметил характер подопечных Андрея Назарова.

– Сегодня у нас игра была получше, чем с Тольятти, лучше движение, – цитирует пресс-служба "Нефтехимика" Знарка. – Рады, что выиграли, тяжело было, конечно, "Нефтехимик" – хорошая команда, боевая.