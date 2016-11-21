Олег Знарок: "С нападением на Шестеркина пусть судьи разбираются"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над ЦСКА (6:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команда слишком мало бросает по воротам. Также Знарок подчеркнул, что с нападением нападающего московского клуба Ивана Телегина на вратаря СКА Игоря Шестеркина должны разбираться судьи, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Сегодня получилась очень хорошая игра для зрителей - сказал Знарок. - Играли две очень хорошие команды. Нам больше повезло. С победой нас!

- Что случилось с командой после двух первых голов? Как удалось отыграться после трех пропущенных шайб. Что скажете о нападении Телегина на Шестеркина?

- Слишком много вопросов у вас.

- Накопилось!

- По поводу первого вопроса - наверное, мы забили слишком быстрые шайбы. После трех пропущенных голов нам удалось добиться того, чтобы команда начала снова играть в свой хоккей. А с нападением на Шестеркина пусть судьи разбираются.

- Вам не показалось, что гости играли грубо?

- Обычный хоккей. Все хотели победить - и они, и мы. Были столкновения, были драки. Для зрителей это очень хорошо.

- Гасили лишние эмоции в раздевалке?

- Когда проигрывали - не гасил, а когда повели в счете - да, старался гасить.

- ЦСКА вас перебросал. Сознательно действовали на контратаке?

- Нет, конечно! Не было такой установки. Нужно каждую атаку доводить до броска. А мы очень мало бросаем по воротам.

- Шестеркин отдал две голевых передачи. Такая результативная игра вратаря была на вашей памяти?

- Вы думаете, я все помню? У меня игра прошла, и хорошо.