Олег Знарок: "С "Ладой" СКА показал не самую лучшую игру"

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над "Ладой" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Наставник питерских армейцев отметил, что его команда показала не самую лучшую игру.

– Не лучшая наша игра. Большинство подкачало. Готовимся к следующей игре.

– С каким счетом надо было выиграть, чтобы вы остались довольны?

– Счет не имею ввиду. Речь о системе игры. Много чего не понравилось в этом смысле. Не скажу, что играли без огонька. Просто получается, что есть команды на которые настраиваются, а есть другие.... В этом вся суть.

– Будете ли руководить командой в следующем матче с "Нефтехимиком" и будут ли в нем играть сборники?

– Играть будем в полном составе.

– То что сегодня будет играть Шестеркин решили сразу после матча с "Ак Барсом" или позже?

– Сразу. В той игре ему немного не повезло. Решили психологически поднять его. Команда сказала – поможем. В итоге все вышло хорошо. (Сергей ЦИММЕРМАН)