Олег Знарок: "Разговоры о судействе - отговорки для слабых"

Главный тренер победителя Кубка Гагарина СКА Олег Знарок по возвращении в Петербург отметил, что был уверен в сегодняшней победе. По его словам, разговоры о судействе - это отговорки для слабых.
- Олег Валерьевич, поделитесь пожалуйста эмоциями от победы в кубке.
- Серия была непростой. Мы играли против мастеровитой команды, но сегодня я ощущал спокойствие.
- То есть вам уже сегодня казалось, что команда выиграет в серии?
- Да, наверное, это потому, что я ни одного кубка не брал дома. Сегодня традиция продолжилась.
- Не дрогнули даже при счете 0:2?
- Нет, не дрогнул
- По ходу серии было много разговоров о судействе...
- Все это ерунда. Я молчал об этом всю серию. В пользу "Магнитки" было тоже немало судейских решений. Разговоры о несправедливости судейства - отговорки для слабых.
- Сколько дней даете себе на отдых после победы?
- Даже не думал об этом. Сколько жена даст (улыбается).
- Сейчас хоккеистов неохотно отпускают в национальную команду...
- На такой случай мы имеем план Б, будем решать этот вопрос. (Артем РЯБОВОЛ)