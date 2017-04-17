Олег Знарок: "Разговоры о судействе - отговорки для слабых"

Главный тренер победителя Кубка Гагарина СКА Олег Знарок по возвращении в Петербург отметил, что был уверен в сегодняшней победе. По его словам, разговоры о судействе - это отговорки для слабых.

- Олег Валерьевич, поделитесь пожалуйста эмоциями от победы в кубке.

- Серия была непростой. Мы играли против мастеровитой команды, но сегодня я ощущал спокойствие.

- То есть вам уже сегодня казалось, что команда выиграет в серии?

- Да, наверное, это потому, что я ни одного кубка не брал дома. Сегодня традиция продолжилась.

- Не дрогнули даже при счете 0:2?

- Нет, не дрогнул

- По ходу серии было много разговоров о судействе...

- Все это ерунда. Я молчал об этом всю серию. В пользу "Магнитки" было тоже немало судейских решений. Разговоры о несправедливости судейства - отговорки для слабых.

- Сколько дней даете себе на отдых после победы?

- Даже не думал об этом. Сколько жена даст (улыбается).

- Сейчас хоккеистов неохотно отпускают в национальную команду...

- На такой случай мы имеем план Б, будем решать этот вопрос. (Артем РЯБОВОЛ)