Олег Знарок: "Рад, что проиграл именно Зубову"

Главный тренер СКА Олег Знарок после первого поражения в сезоне от "Сочи" (2:3) отметил, что армейцы провалили второй период. По его словам, у команды не самая большая лавка, отдавая игроков другим командам.

- У нас получился провальный второй период - сказал Знарок. - Раньше вторые были неплохие, а сегодня вышел провальным. Все когда-нибудь заканчивается... Неплохо сыграл вратарь "Сочи".

- Откуда брали мотивацию на 20 побед подряд? Хотя у вас большая лавка...

- У нас не самая большая лавка. Даем другим команда своих игроков. Конечно, было сложно держать этот ритм, настраивать игроков. Вообще сложно, если все ждут, когда же это закончится (смеется). Когда это случилось, хочется выдохнуть. Рад, что проиграл сегодня именно Сереге (Зубову - прим. "СЭ"), а не кому-либо другому.

- Рекорд "Авангарда" держался семь сезонов. Сколько продержится рекорд СКА?

- В таро (гадальные карты - прим. "СЭ") не играю. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

