Олег Знарок: "Поражение от "Ак Барса" – победа силы воли"

Главный тренер СКА после поражения от "Ак Барса" (5:6 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что этот проигрыш можно приравнять к победе силы воли, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, подопечные Знарка по ходу встречи уступали со счетом 1:5.

– Я благодарен ребятам! Дорогого стоит вытащить с 1:5, – подчеркнул Знарок. – Потихонечку появляется боеспособный коллектив, который играет до последних секунд. Такой проигрыш приравнивается к победе силы воли, характера.

– В чем секрет таких побед?

– Ребята все соображают, где они находятся, к чему стремятся, что делают. Удаление такое... Так получилось. Не стоит винить Женьку. Немного перегорел, несколько матчей не играл, очень хотел проявить себя.

– Можете припомнить чтобы за одно большинство забивали 4 гола?

– Нет, не было такого.

– А чтобы отыграться с 1:5 – было такое?

– Для меня это тоже первый раз!

– Почему Дацюк не вышел на буллиты?

– Наверное, у него предчувствие было. Сказал: "Я не смогу сегодня".

– Почему Коскинен не играл?

– Это решение тренера по вратарям. Мы ему доверяем. Он со мной семь-восемь лет работает.