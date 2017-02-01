Олег Знарок: "Понимаю состояние "Салават Юлаева"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Салаватом Юлаевым" (3:1) отметил напряженный характер встречи. Наставник высоко оценил класс соперника.

– Тяжелая игра для нас сегодня получилась, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева слова Знарка. – Соперник на самом деле очень здорово играл. Вратарь сломался, конечно, не позавидуешь ситуации этой. Мы и тренеры, которых мы любим и уважаем, в одной лодке. Выиграли – хорошо. Для меня понятно состояние "Салавата Юлаева". У нас следующая игра очень сложная, готовимся к ней.