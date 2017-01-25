Олег Знарок: "Пока не знаю, кем заменить Шипачева"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Спартаком" (2:1) отметил, что нападающий Вадим Шипачев получил травму. Однако, по его словам , степень серьезности пока неизвестна. Игрока увезли в больницу после второго периода.

– Вы сегодня раздевалкой не ошиблись, все-таки много хороших воспоминаний у вас осталось от этой арены?

– Нет, наверное (улыбается).

– "Регулярка" на финишной прямой. Сейчас есть возможность побороться за первое место, ЦСКА не так далеко. У СКА есть задача выиграть "регулярку"?

– Мы в каждом матч играем на победу. У нас сейчас травмы пошли. Мы едем на выезд к "Торпедо" и у нас всего четыре звена. Народу больше нет. Это беспокоит.

– Если с Шипачевым что-то серьезное, кого будете на его место ставить?

– Не знаю пока. Может Коскинена.

– В смысле Коскиранту?

– У нас два Коски в команде (улыбается). (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)