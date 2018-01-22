Олег Знарок: "Перед Олимпиадой команду сложно мотивировать, все боятся травм или чего-то еще"

Главный тренер СКА Олег Знарок после поражения от московского "Динамо" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в составе команды не было легионеров, так как было принято решение проверить россиян перед сбором на Олимпиаду. По его словам, команду было сложно мотивировать.



– Первый период вроде бы получился неплохой, но второй был отвратительным – признал Знарок. – Перед Олимпиадой команду очень сложно мотивировать. Все боятся травм или чего-то еще. Все это понятно, но в любом случае нужно выходить и играть. Это их профессия, их хлеб. Сейчас у нас будут совсем другие задачи и проблемы. А проблем достаточно, вы все об этом слышали. Наступает тяжелый период. Будем серьезно готовиться. Болейте за нас!

– Почему в составе СКА не было легионеров?

– С ними все в порядке. Просто мы решили проверить своих перед сбором на Олимпиаду. (Сергей ЯРЕМЕНКО)