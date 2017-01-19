Олег Знарок: "Отвратительно сыграли в обороне"

Главный тренер СКА Олег Знарок рассказал, что не получилось у его команды в проигранном матче регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (3:5). По его словам, неудачной вышла игра в защите.

– Отвратительная игра в обороне – сказал Знарок. – Этим все сказано.

– В двух последних матчах против "Йокерита" играл Коскинен и оба раза СКА уступил. Может, у него патриотические чувства перехлестывают?

– Может, и перехлестывают, я не знаю. За выбор вратарей у нас отвечает тренер вратарей.

– Не сказались ли на игре вашей команды жесткие, а порой даже грубые действия соперника?

– Совершенно нет. Мы тоже играли жестко и грубо в каких-то моментах. (Сергей ЯРЕМЕНКО)