Олег Знарок: "Опустошение и похмелье после таких побед бывает у всех"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы во втором матче серии с "Северсталью" (7:4) объяснил, почему в составе армейцев были проведены серьезные изменения. Счет в серии 2-0 в пользу армейцев.

– В плей-офф всегда тяжело. С кем бы ни играли. Тяжелый матч получился поначалу. В конце забили.

– С чем связаны серьезные изменения в составе?

– Изменения в составе были сделаны в силу обстоятельств, наверное. Кто-то неважно себя чувствует. У кого-то травма.

– Перед началом плей-офф Харийс Витолиньш говорил, что Калинин точно пропустит первый раунд. Он так быстро восстановился?

– Это в силу обстоятельств. Сергей Плотников неважно себя чувствует.

– А возможно ли появление Рукавишникова и Хафизуллина?

– Нет.

– Сейчас много разговоров о том, что после золота Олимпиады наступило опустошение. Или похмелье. У вас лично оно тоже есть, или с вами такого не бывает?

– У всех это бывает. Все мы люди. У нас много игроков, которые участвовали в Олимпиаде и отдали ей все силы. Конечно, тяжело. Они играют через не могу. У меня то же самое. (Игорь ЕРОНКО)