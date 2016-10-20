19:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "Несмотря на крупный счет, СКА было непросто против "Кузни"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (6:0) выделил первый период в исполнении своей команды. По словам специалиста, несмотря на крупный счет, играть с "Кузней" было непросто.

– Мне понравился первый период, – приводит пресс-служба новокузнецкого "Металлурга" слова Знарка. – Во втором игровом отрезке мы сыграли так, как было нужно. Команда у соперника молодая, боевитая. Несмотря на крупный счет, с "кузней" непросто было играть. Задорные ребята, бегают, авторитетов не признают.

Гусев играл в звене с Прохоркиным и Барабановым. Довольны ли игрой этого сочетания?

– Вполне, нам понравилось их взаимодействие. Мы планируем это звено на Кубок Карьяла.

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/

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