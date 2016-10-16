Олег Знарок: "Не знал, что Ковальчук первый в бомбардирской гонке - он мастер"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Витязем" (5:1) остался доволен игрой своих подопечных. Также наставник высоко оценил класс нападающего Ильи Ковальчука, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– У нас получился невыразительный второй период, – сказал Знарок. – В остальном все неплохо.

– Ковальчук вышел на первое место в бомбардирской гонке. За счет чего ему удалось снова набрать такую форму?

– Я не знал, что он вышел на первое место. Наверное, за счет того, что он мастер. Что еще сказать?

– Успехи Ковальчука связаны с тем, что он впервые за долгое время провел всю предсезонку вместе с командой?

– Я впервые проводил предсезонку в СКА. Не знаю, как здесь было до меня. Наверное, это повлияло

– Быстрый гол сильно повлиял на игру?

– Это наигранная комбинация. Здорово, что забили сразу, а не мучились.

– С чем связан перевод Шипачева в третье звено?

– Наверное, с невыразительной игрой второго звена.

– Как оцените первую игру Патрика Херсли?

– Неплохо сыграл. Молодец.