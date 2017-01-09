Олег Знарок: "Не уверен, что у Дацюка были удаления"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над ЦСКА (3:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у его команды не было спада, а поражения связаны с собственными ошибками.

– Вам нравится новое правило игры в овер-тайме – по три игрока от команды?

– Просто так получается, что игра была оборонительная. При игре три на три команды больше времени проводят в атаке. Для нас это нервы, а зрителям очень хорошо.

– Сегодня Павел Дацюк дважды удалился. С чем это вязано?

– С накалом. Он спортивный, культурный парень. Посмотрим, были удаления или нет. Я не уверен, что они были. А если и были, то не думаю, что он этого хотел.

– Можно ли сказать, что спад, который был у СКА в районе новогодних праздников, закончился?

– Не было спада, мы сами проигрывали. Из-за своих ошибок. Спад – когда команда не бежит и физически плохо себя чувствует, а мы проиграли из-за грубых ошибок. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)