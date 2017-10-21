Олег Знарок: "Не считаю нужным обсуждать ошибки моих игроков"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Йокеритом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник проводит хороший сезон. Также наставник питерских армейцев поблагодарил своих игроков за победу.

– Тяжелая игра и для нас и для соперника – сказал Знарок. – Мы постоянно отыгрывались. Благодарен ребятам, что они играли до конца и победили.

– Как оцените игру Рыкова? Он ошибся в моменте с первым голом?

– У нас не только Рыков ошибался, но и более опытные игроки. Не считаю нужным обсуждать с вами ошибки моих хоккеистов.

– У вас по календарю два матча подряд против главных конкурентов – "Йокерита" и ЦСКА. Сложно?

– Думаю, сложно. ЦСКА сегодня проиграл в овертайме. Мы потратили много энергии, ведь играли с очень сильным соперником. В этом году "Йокерит" очень хорош. Главное – восстановиться и сохранить побольше эмоций. Как-то так. (Сергей ЯРЕМЕНКО)