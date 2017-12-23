Олег Знарок: "Не думаю, что Дацюку тяжеловато. В прошлом матче он был лучшим"

Главный тренер СКА Олег Знарок остался доволен дисциплиной и качеством игры в матче регулярного чемпионат КХЛ с московским "Динамо" (5:1). По словам специалиста, у невских армейцев все будет в порядке, если они продолжат действовать в том же духе.

– Хорошая игра с нашей стороны, – сказал Знарок. – Сегодня я более-менее доволен дисциплиной, качеством игры и исполнением. После двух поражения мы готовились к встрече с "Динамо", провели хорошие тренировки и это сказалось. Если так и дальше будем продолжать играть – то все будет в порядке.

– Хоккеисты сборной уже пришли в себя после возвращения в клуб?

– После Кубка Первого канала ребята выглядели не очень хорошо. В паузу, которая была пару дней, игроки восстановились. Было хорошее движение, исполнение. Когда человек физически готов – тренеру есть, что спрашивать.

– В каком состоянии находится Дацюк и когда он выйдет на оптимальный уровень, потому что видно, что ему пока тяжеловато?

– Я не думаю, что ему тяжеловато. В прошлой игре он у нас был лучшим на площадке.

– По какой причине Калинин пропустил несколько смен и насколько Прохоркин готов сыграть в Магнитогорске?

– Насчет Магнитогорска не знаю, но через матч, наверное, будет играть. А что касается Калинина, у него микротравма, полученная еще месяц назад. Человек играет с травмой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)