Олег Знарок: "Наверное, СКА тяжелее всех"

Главный тренер СКА Олег Знарок подчеркнул, что команда неудачно начала матч регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (3:2). По словам специалиста, команда немного проспала первый период.

Напомним, что данная победа для подопечных Олега Знарка стала 19-й подряд. Таким образом, невские армейцы установили новый рекорд лиги по количеству выигранных встреч к ряду.

– Неудачно начали матч. Немножко проспали первый период, – начал Знарок. – Во втором забили, все было в порядке. В третьем нас подвели индивидуальные ошибки. Пропустили два ненужных гола. А так всех с победой.

– По ходу матча вы делали перестановки в звеньях. Это сказалось негативно?

– Почему негативно? Наоборот, мы хотели проверить новые сочетания. Ребята много играют в одних звеньях. Решили немножко освежить.

– Домашний матч после долгого перерыва – это особая подпитка энергией?

– Конечно, болельщики за нас переживают, приходят полные трибуны. Такая подпитка важна. А вообще у нас каждая игра самая важная. Я это на каждой пресс-конференции говорю. На нас все настраиваются очень прилично. Наверное, нам тяжелее всех. (Сергей ЯРЕМЕНКО)