Олег Знарок: "Настраивались, потому что проиграли "Спартаку" два домашних матча"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (4:1) выразил удовлетворение игрой своих подопечных. Специалист подчеркнул, что команда всерьез настраивалась на столичный коллектив.

– Хорошая игра, – сказал Знарок. – Мы проиграли "Спартаку" два последних домашних матча (один из них в прошлом сезоне – Прим. "СЭ"), поэтому настраивались.

– Насколько сказалась пауза на Матч звезд КХЛ?

– Сегодня было хорошее движение. Мы плодотворно поработали в паузе. У нас был один выходной. Сделали пару-тройку залов. Подготовились, ведь больше пауз не будет. Воспользовались этой. (Сергей ЯРЕМЕНКО)