Олег Знарок: "На турнире в Сочи решили поберечь Дацюка"

Главный тренер СКА Олег Знарок ожидает, что форвард команды Павел Дацюк сможет выступить на турнире Пучкова, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 августа. По словам специалиста, но нем питерцы должны сыграть основным составом.

– Войнов и Зубарев у нас к началу сезона не подойдут, потому что получили травмы еще в прошлом сезоне, – сказал Знарок. – Они будут у нас готовы где-то к концу сентября. Все идет на поправку, но пока мы их немножко бережем.

Дацюк у нас тренируется в общей группе. Тоже был после травмы, тоже восстановился. И тоже решили поберечь. Потому что, естественно, у нас есть задачи, которые нужно решать на всем протяжении сезона. Плотников получил травму еще до поездки в Хельсинки, но сейчас уже практически восстановился. Следующий турнир у нас – Пучкова. И я думаю, что там эта тройка – Ковальчук – Дацюк – Плотников – воссоединится. На Пучкова, думаю, мы сыграем основным составом. (Игорь ЕРОНКО)