Олег Знарок: "На Матче звезд мы можем общаться с Гимаевым не только дружески, но и профессионально"

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, который будет вместе с Сергеем Гимаевым руководить командой дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ, остался доволен идеей лиги назначить в пару каждому специалисту комментатора. Также он отметил, что сможет пообщаться со своим партнером на профессиональные темы, так как тот ранее работал с юношескими сборными.

- Матч звезд – развлекательное мероприятие, - цитирует пресс-служба лиги Знарка. - Если есть идеи, которые сделают его интереснее, – я только "за". Комментатор рядом с тренером – это необычно и для нас, и для зрителей. Мы с Сергеем Наильевичем хорошо знакомы. Он не только отличный в прошлом хоккеист, но и опытный тренер. Если не ошибаюсь, заслуженный тренер России. Сергей Гимаев руководил школой ЦСКА, много работал с юношескими сборными. В общем, на Матче звезд мы можем общаться не только дружески, но и профессионально. Надеюсь, наш тандем поможет команде выступить успешно или хотя бы ярко.