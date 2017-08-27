Олег Знарок: "Мы совершили кучу ошибок"

Главный тренер СКА Олег Знарок отметил, что его команда совершила много ошибок в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (4:3 Б). Он также добавил, что нужно извлечь уроки из встречи и двигаться дальше.

– Хорошая игра была, – сказал Знарок. – Сложная для нас. Совершили кучу ошибок, которых нельзя совершать. Были моменты, которые нужно реализовывать. Сейчас все команды играют хорошо, здорово подготовлены физически. Надо извлечь уроки из этого матча и двигаться дальше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)