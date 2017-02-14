Олег Знарок: "Мы должны переламывать такие матчи, как со "Спартаком"

Главный тренер СКА Олег Знарок заявил, что поражение от "Спартака" (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ стало закономерным результатом. Также он призвал не списывать неудачу на нагрузки на сборах.

– Настраивались на победу, но многое не получалось – сказал Знарок. – Не пошла игра в большинстве. Закономерный результат. Готовимся к следующей игре.

– Почему Шестеркин и Рыков – лучшие вратарь и защитник Шведских игр провели не самый удачный матч? Это психология?

– Не сказал бы. Почему вы думаете, что Шестеркин провел слабый матч? Мы готовили к этому матчу и одного и второго, но так получилось.

– Спишем это на молодость?

– На молодость можно списать, да.

– Нагрузки на сборах в Новогорске сказались на игре СКА?

– Нагрузки были серьезные, мы готовились к плей-офф. Думаю, что на это списывать не стоит. Должны переламывать такие матчи, играть на победу. (Сергей ЯРЕМЕНКО)