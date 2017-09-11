Олег Знарок: "Много бросков, но мало голов? У СКА так часто бывает"

Главный тренер СКА Олег Знарок посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (3:1). При этом специалист подчеркнул, что такие игры закаляют команду.

– Тяжелая игра, – начал Знарок. – Здорово отстоял Лазушка (Александр Лазушин – Прим. "СЭ"). Соперник действительно поймал нас на контратаке, хотя мы просили не терять шайбу на синей линии. Знали, что "Лада" побежит в контратаку. У нас было много моментов. В третьем периоде их более-менее реализовали.

– Почему было так много бросков и так мало голов?

– Это у нас часто бывает, не первую игру уже. Надо более профессионально относиться к моментам. Где-то не повезло, где-то по "ленточке" шайба прокатилась. Но это неплохо. Такие матчи закаляют команду.

– После игры с "Северсталью" вы говорили, что будете исправлять случайные ошибки и наказывать за постоянные. Какие ошибки были в сегодняшнем матче?

– Ошибки будут каждую игру, люди не играют без ошибок. Сегодня их было немножко меньше, если не считать первый гол. Там не перестроилось пара защитников. Были ошибки, но не систематические. (Сергей ЯРЕМЕНКО)