Олег Знарок: "Матч с "Йокеритом" - одна из худших игр СКА"

Главный тренер СКА Олег Знарок остался недоволен игрой своей команды с "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 Б). Одной из причин этого он назвал плохой настрой на игру.

- Наверное, это была одна из худших наших игр, - цитирует пресс-служба клуба Знарка. - Причин этому много. Во-первых, думаю, не настроились на игру. В первом периоде создавали много моментов, было четыре выхода, которые мы не реализовали. Игровое задание тоже не соблюдали, но, в первую очередь, соперник не позволил сыграть так, как мы хотели.

- Сказалось ли отсутствие Войнова и Херсли?

- У нас Рыков ничем не хуже тех, кого вы назвали. Да, Войнов и Херсли – хорошие защитники. К сожалению, они выбыли на некоторый срок, но у нас есть кем их заменить.