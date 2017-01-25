Олег Знарок: "Кроме третьего периода в матче со "Спартаком" выделить нечего"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Спартаком" (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что игра получилась тяжелая для его команды. По словам Знарка, кроме третьего периода ему выделить нечего, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Тяжелая игра для нас получилась, – сказал Знарок. – Кроме третьего периода нечего выделить. Но взяли три очка. Следующая игра у нас тоже будет тяжелая.

– Оцените игру Коскинена?

– Выручал сегодня.

– Вы сказали, что СКА не очень хорошо играл в первых двух периодах. Сложно было настроить команду на "Спартак"?

– Не думаю, что так сложно настроить. Хотя, как сказал коллега, у нас тоже такая ситуация. На каждую встречу надо мотивировать ребят. Были ошибки. Не в свою игру стали играть. Если разбирать матч, можно много нюансов найти, но сейчас нет смысла это делать.