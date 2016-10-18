Олег Знарок: "Красиков совсем молодой, но сыграл великолепно"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Сибирью" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил голкипера новосибирцев Алексея Красикова за яркую игру. Вратарь отразил 39 бросков из 41.

- Хорошая игра получилась, думаю, зрителям она понравилась, - цитирует официальный сайт "Сибири" Знарка. - Великолепно сыграл вратарь соперника. Хоть он и совсем молодой, но на самом деле очень помог своей команде. У нас было очень много шансов, моментов, но мы их не использовали. С победой нашу команду.