Олег Знарок: "Илья Петрович хорошо подготовил "Магнитку"

Главный тренер СКА Олег Знарок похвалил подопечных за проявленный характер в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (4:2). Также специалист отметил, что у его команды не было серьезных проблем с дисциплиной, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Не сказал бы, что мы выглядели так уж мощно. Единственное, что понравилось, – характер команды, – сказал Знарок. – Ребята вытащили матч с 1:2. Бились до последней минуты. Это было здорово! После победы 7:1 получили сложный матч. Пришлось хорошо потрудиться. "Магнитка" – хорошая команда. Илья Петрович ее хорошо подготовил. Было сложно.

– Какая победа важнее – 7:1 с "Салаватом" или сегодняшняя?

– Сегодняшняя, естественно!

– Почему сегодня было много удалений и не клеилась игра в большинстве?

– Не скажу, что все удаления были стопроцентные. Были шансы забить в большинстве, но последний пас шел неточно.