Олег Знарок: "Игроки СКА подустали, акклиматизация еще не прошла"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Северсталью" (0:1 Б) заявил, что в действиях его подопечных сквозила усталость. Кроме того, тренер рассказал о состоянии травмированных игроков Сергея Калинина и Динара Хафизуллина.

- Поздравляю с выходом в плей-офф "Северсталь". Усталость сказывается, акклиматизация еще не прошла. Ребята старались, что-то получалось, что-то нет. Мы готовимся к плей-офф, - заявил Знарок.

- Калинин и Хафизуллин травмированы, стоит ли их ждать в плей-офф?

- Динару нужно еще восстанавливаться, жалко, что не попал на Игры, мы его планировали. У Сережки были проблемы с плечом, играл до Олимпиады на уколах и там на уколах. Но он боец, думаю, сможет восстановиться к плей-офф. (Игорь НОВИКОВ)