Олег Знарок: "Игроки СКА подустали, акклиматизация еще не прошла"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Северсталью" (0:1 Б) заявил, что в действиях его подопечных сквозила усталость. Кроме того, тренер рассказал о состоянии травмированных игроков Сергея Калинина и Динара Хафизуллина.
- Поздравляю с выходом в плей-офф "Северсталь". Усталость сказывается, акклиматизация еще не прошла. Ребята старались, что-то получалось, что-то нет. Мы готовимся к плей-офф, - заявил Знарок.
- Калинин и Хафизуллин травмированы, стоит ли их ждать в плей-офф?
- Динару нужно еще восстанавливаться, жалко, что не попал на Игры, мы его планировали. У Сережки были проблемы с плечом, играл до Олимпиады на уколах и там на уколах. Но он боец, думаю, сможет восстановиться к плей-офф. (Игорь НОВИКОВ)
Материалы других СМИ
frisovasiliyy
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
02:05
Avon151281
знал бы ты что о тебе после этого матча думают болелы сосисок
23:48 1 марта