Олег Знарок: "Хорошо, когда есть такие мастера, которые исполняют буллиты"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:2 Б) признался, что игроки потрепали ему нервы. Также специалист отметил, что выездная серия непросто далась его команде, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Очень хорошая игра получилась. Особенно для зрителей, – сказал Знарок. – Немножко нервы потрепали, впрочем, как всегда. Хорошо, когда есть такие мастера, которые исполняют буллиты.

– Насколько сложно было в последнем матче серии здесь, в Омске?

– Эти выезды вообще очень сложные для команды. Перелеты, время… Мы жили по московскому времени. Такое впечатление, что мы месяц уже болтаемся между небом и землей. Хорошо, что все закончилось и мы набрали свои очки.

– Две шайбы в меньшинстве пропустили. Нарушения были вынужденными?

– Второе нарушение было по глупости. Клюшку надо не толкать, подавать рукой.

– По скоростям было у кого-то сегодня преимущество?

– Думаю, обе команды работали на высоких скоростях, поэтому и хоккей получился хороший.