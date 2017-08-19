Олег Знарок: "Хохлачев? Решили, что в "Спартаке" ему будет лучше"

Главный тренер СКА Олег Знарок отметил, что нападающий Александр Хохлачев, который вчера был обменян в "Спартак", в будущем сможет вернуться в команду. Он также подчеркнул, что больше из клуба никто не уйдет.

Напомним, 23-летний Хохлачев в прошлом сезоне провел 34 матча, набрав 11 (5+6) очков.

– Хохлачев молодой, ему нужно играть. Решили, что там ему будет лучше, – сказал Знарок. – Может ли он вернуться? Конечно. Больше из команды никто не уйдет. (Игорь ЕРОНКО)

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