Олег Знарок: "Херсли? Вы думаете, я не хожу на тренировки?"

Главный тренер СКА Олег Знарок выразил отметил прогресс соперника после матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" (6:2). Также он выразил надежду на скорый дебют Патрика Херсли в составе армейцев, передает из Санкт-Петебурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Когда можно будет увидеть в игре новичка Патрика Херсли, и часто ли вы его видите вы?

– С ним в порядке – вижу его каждый день. Или вы думаете, я на тренировки не прихожу? В скором времени, надеюсь, возьмем его в поездку.

– Как вам игра минского "Динамо", которое идет третьим по проценту набранных очков?

– Очень сбалансированная команда. Хорошо играют в большинстве. Пять минут в меньшинстве нам не просто пришлось. Но наши ребята молодцы – выдержали. Прогресс же "Динамо" виден. Мы готовились к этому матчу.