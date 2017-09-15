Олег Знарок: "Гуськову виднее, насколько процентов выкладывается СКА"

Главный тренер СКА Олег Знарок доволен победой над магнитогорским "Металлургом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, невским армейцам приходится выкладываться на сто процентов в каждой встрече.
– Хорошая игра, встречались два хороших соперника. Довольны, что взяли два очка, – сказал Знарок.
– Настраивались особо на эту игру?
– Нет, любой матч серьезный, ведь любой соперник на нас настраивается серьезно. Приходится выкладываться на сто процентов всегда.
– Александр Гуськов сказал, что СКА играет на 70 процентов.
– Гуськову виднее. Я даже обсуждать это не хочу.
– Почему Коскинен остался вне заявки?
– Коскинен простудился. (Гоша ЧЕРНОВ)
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