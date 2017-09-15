Олег Знарок: "Гуськову виднее, насколько процентов выкладывается СКА"

Главный тренер СКА Олег Знарок доволен победой над магнитогорским "Металлургом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, невским армейцам приходится выкладываться на сто процентов в каждой встрече.

– Хорошая игра, встречались два хороших соперника. Довольны, что взяли два очка, – сказал Знарок.

– Настраивались особо на эту игру?

– Нет, любой матч серьезный, ведь любой соперник на нас настраивается серьезно. Приходится выкладываться на сто процентов всегда.

– Александр Гуськов сказал, что СКА играет на 70 процентов.

– Гуськову виднее. Я даже обсуждать это не хочу.

– Почему Коскинен остался вне заявки?

– Коскинен простудился. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция СКА – "Магнитка"