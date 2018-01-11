Олег Знарок: "Это была плей-оффная игра"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (1:0) отметил, что игра получилась хорошей. По его словам, из-за плохих погодных условий он будет переживать за своих футболистов, которые примут участие в Матче звезд в Астане.

– Хорошая игра, плей-оффная – сказал Знарок. – Нам не хватает таких игр. Нам повезло, что забили в большинстве. У нас еще был ряд моментов, которые надо было реализовывать, но не получилось..

– У вас многие игроки летят на Матч звезд...

– Многие?

– Четыре человека.

– У меня тридцать человек в команде.

– В Астане плохая погода, буран. Переживаете за игроков?

– Конечно! (Сергей ЯРЕМЕНКО)

