Олег Знарок: "Единственный плюс, что СКА проиграл Васильичу"

Главный тренер СКА Олег Знарок после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Автомобилиста" (1:2) отметил игру вратаря соперника. Армейцы прервали серию из 15 победу, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Единственный плюс, что проиграли Васильичу (Владимиру Васильевичу Крикунову - главному тренеру "Автомобилиста". – Прим. "СЭ"), – сказал Знарок. – Считаю, что игра получилась интересной. Создали много моментов, но вратарь соперника действовал хорошо. Готовимся к следующей игре.

– Победа 9:0 расслабила? Не хватило настроя?

– Не думаю, что не хватило настроя. Ребята хотели продлить серию. Немного не получилось с реализацией. Как-то так.